Ahanor maggiorenne e vicino alla cittadinanza italiana | Gattuso lo convocherà per lo spareggio con l' Irlanda?

Honest Ahanor, giovane talento di origini straniere, si sta facendo strada nel calcio italiano e potrebbe essere convocato per lo spareggio contro l’Irlanda. La sua crescita si sta consolidando e il suo ruolo nel team sta assumendo sempre più importanza. La sua presenza in questa fase decisiva potrebbe influenzare le scelte tecniche della squadra nazionale.

Nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 si segnala un nome emergente in grado di dare nuove soluzioni alle scelte tecniche: Honest Ahanor, esterno d’attacco dell’Atalanta, sta crescendo come potenziale elemento di valore per la Nazionale. L’attenzione è orientata verso la fase playoff, con la squadra azzurra chiamata a fronteggiare l’Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia, in partite in programma tra marzo e aprile. Il commissario tecnico sta definendo la lista dei convocati in vista dei match decisivi. Nell’impostazione generale, ahonor figura tra i profili da monitorare per la combinazione di freschezza atletica e crescita tecnica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Ahanor maggiorenne e vicino alla cittadinanza italiana: Gattuso lo convocherà per lo spareggio con l'Irlanda? Ahanor diventa maggiorenne ed è vicino ad ottenere la cittadinanza italiana: Gattuso pensa già alla convocazione per lo spareggio con l’Irlanda?Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso... Ahanor, gli ultimi errori non cancellano l’ottima stagione: Gattuso lo segue per la NazionaleBergamo, 15 febbraio 2026 – Due domeniche da dimenticare in questa prima metà di febbraio per il 17enne gioiellino atalantino Honest Ahanor. Temi più discussi: Ahanor maggiorenne, il punto a Zingonia e l’arbitro portafortuna: la lunga vigilia Champions; Ahanor, 18 anni con il sogno Italia: Gattuso lo può convocare, mezza Europa su di lui; Scamacca dal 1’ Si scalda Ahanor; Atalanta, svolta Palladino. Dea col passo Champions. Atalanta, Ahanor è vicino a diventare italiano: Gattuso pensa alla convocazione per i play-off MondialiIl classe 2008 ha compiuto i 18 anni necessari e ha inviato tutta la documentazione necessaria ... msn.com Ahanor, 18 anni con il sogno Italia: Gattuso lo può convocare, mezza Europa su di luiIl difensore atalantino diventando maggiorenne avrà la cittadinanza. Dalle big di Premier all’Atletico Madrid, ecco chi lo vuole ... tuttosport.com Contro il #Borussia, Honest #Ahanor è sceso in campo, subentrando a #Kolasinac, per la prima volta da maggiorenne. I dettagli su #zonamistamagazine x.com Ahanor ora maggiorenne, potrebbe essere convocato da Gattuso. Analisi sugli italiani mai convocati in Azzurro - facebook.com facebook