Un parterre de rois, con i protagonisti del settore agroalimentare. Interverranno domani, alle 16, nella sala della Pinacoteca per partecipare al convegno dal titolo ‘La Grande incertezza: minacce o opportunità che il sistema agroalimentare italiano dovrà affrontare in questa fase di grandi sconvolgimenti globali". L’iniziativa per il 2° anno è sotto l’egida del Cento Carnevale d’Europa ed è organizzato da Vincenzo Tassinari, docente di marketing e mercati globali all’Università Bicocca di Milano. Saranno presenti il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, Denis Amadori (AD del Gruppo Amadori), Claudio Biondi (Vicepresidente Cantine Riunite e CIV, Pres. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agroalimentare, leader a confronto: "Ci esporranno il futuro del settore"

Pesca, diritti e futuro del settore: confronto della Flai Cgil con i pescatori a Torre GuacetoUn momento di confronto partecipato e concreto quello promosso ieri dalla Flai Cgil Brindisi con i pescatori della provincia, svoltosi a Torre...

Controlli a Pedara: maxi sequestro e gravi irregolarità in un’azienda del settore agroalimentareABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine I carabinieri della compagnia di Acireale e i finanzieri della Guardia di...

Temi più discussi: Agroalimentare, leader a confronto: Ci esporranno il futuro del settore; Sana Food, a Bologna il settore biologico a confronto. Italia tra i leader in Ue, produzione oltre 6,8 mld, cresce export. In arrivo il marchio bio italiano. DATI E VIDEOINTERVISTE: D’Eramo, Zoppas, Marchi, Fini, Granieri, Torriani, Mammuccini, Maffini, Calzolari,; Food e manifattura modello. Un ponte fra Italia e Usa; Comin & Partners, al via il VI Forum in Masseria – Winter Edition con Bruno Vespa alle Terme di Saturnia; presenti Terzariol, Troncone e Calderone.

Acli Terra: a Bologna il Congresso Nazionale, due giorni di confronto sul futuro dell’agroalimentare italianoSi terrà a Bologna il 22 e 23 gennaio 2026 l’VIII Congresso Nazionale di Acli Terra, l’Associazione professionale agricola delle Acli impegnata nello sviluppo del mondo rurale, delle marinerie e dei ... agensir.it

Ismea, l'agroalimentare italiano settore trainante e leader in EuropaROMA (ITALPRESS) – Un settore trainante per l’economia italiana, resiliente ai numerosi shock esogeni che si sono susseguiti nel decennio e protagonista in Europa con diversi primati. E’ il quadro ... iltempo.it

Rapporto Ismea 2025, agroalimentare italiano leader in Europa mangimiealimenti.it/rapporto-ismea… via @mangimi & Alimenti x.com

Francesco Manara, Sales Manager di Agricolus, sarà uno dei docenti del master “AI & Data Analysis per l'Agroalimentare” di Talent Garden, del quale siamo partner didattico e coordinatore scientifico! Scopri di più al link e approfitta del codice sconto AGRI - facebook.com facebook