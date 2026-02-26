Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di svaligiare un negozio di Brescia, colpendosi con un vigilante nel tentativo di scappare. Durante l'intervento, è stata trovata e sequestrata una borsa schermata usata per eludere i dispositivi di sicurezza. La vicenda si è conclusa con l'arresto e il recupero della merce, mentre le indagini sono ancora in corso.

Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia, dove un cittadino peruviano di 25 anni è stato fermato dopo aver tentato un furto all’interno di un negozio Coin. L’uomo, incensurato e residente a Milano, è stato bloccato grazie alla pronta segnalazione di un dipendente e all’intervento tempestivo degli agenti. Tentato furto a Brescia L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il punto vendita Coin di Corso Magenta a Brescia. La segnalazione di un furto in atto è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE, attivando così l’immediato intervento della Squadra Volante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce il vigilante di un negozio Coin di Brescia dopo un tentato furto, usava una borsa schermata

