Aggredire un preside o un capotreno sarà come aggredire un pubblico ufficiale | la novità del decreto Sicurezza

Una nuova norma stabilisce che chiunque aggredisca un dirigente scolastico o un operatore dei trasporti pubblici rischia fino a sedici anni di carcere. La misura mira a rafforzare la tutela di chi svolge ruoli pubblici in ambienti sensibili, equiparando le conseguenze legali di queste aggressioni a quelle contro le forze dell'ordine. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla sicurezza pubblica.

Fino a sedici anni di reclusione per chi aggredisce chi lavora nelle scuole o nelle stazioni. Cioè, la stessa pena massima prevista in caso di lesioni gravissime contro un ufficiale, un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il testo definitivo del decreto Sicurezza interviene direttamente sul Codice penale. Lo fa andando a integrare l’articolo 583-quater con due nuove categorie protette: sono i dirigenti scolastici, e più in generale qualsiasi docente all’interno di una scuola, e il personale che svolge, a bordo dei treni, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Minaccia e tenta di aggredire il capotreno: condannatoSenza biglietto, aveva rifiutato di fornire le generalità della compagna e aveva aggredito il capotreno.

