Aggiornamento GPS 26 28 | la piattaforma Tutti i passaggi spiegati per compilare la domanda A cura di Sonia Cannas

In questo video tutorial Sonia Cannas ti accompagna passo dopo passo alla compilazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) docenti per il biennio 2026-2028. L'articolo Aggiornamento GPS 2628: la piattaforma. Tutti i passaggi spiegati per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dall’aggiornamento GaE e GPS, agli elenchi regionali per il ruolo. Parte il terzo ciclo per le abilitazioni. Tutte le novità 2026 a cura di Sonia CannasDurante la diretta su Orizzonte Scuola, Sonia Cannas ha evidenziato come il 2026 segna un momento di rilievo per le procedure concorsuali e le...

GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo [con QUESTION TIME]

Aggiornamento GPS 2026/28: il Ministero pubblica le prime FAQ su abilitazione e istanzaIl Ministero ha pubblicato le FAQ per l’aggiornamento GPS 2026/28. I chiarimenti guidano gli aspiranti su aspetti tecnici della piattaforma e requisiti normativi relativi ad accesso e abilitazione. orizzontescuola.it

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorieAggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l’abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. alfemminile.com

Dovrei aggiungere su sostegno prima fascia l'abilitazione su materia, ma non mi compare il percorso abilitante 30 cfu, come risolvere Qualcuno nella stessa situazione Sonia Cannas - facebook.com facebook

