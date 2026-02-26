Aggiornamento GPS 2026 posso presentare due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi? Ecco cosa ha detto il Ministero

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso alcune FAQ per chiarire quali certificazioni DigCompEdu possono essere inserite nelle GPS 2026. In particolare, si è approfondito se siano ammesse più certificazioni acquisite presso diversi enti. La nota fornisce indicazioni precise sui requisiti e le modalità di presentazione dei titoli, offrendo una guida ai docenti coinvolti nelle procedure di aggiornamento.

