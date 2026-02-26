Aggiornamento GPS 2026 posso presentare due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi? Ecco cosa ha detto il Ministero

26 feb 2026

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso alcune FAQ per chiarire quali certificazioni DigCompEdu possono essere inserite nelle GPS 2026. In particolare, si è approfondito se siano ammesse più certificazioni acquisite presso diversi enti. La nota fornisce indicazioni precise sui requisiti e le modalità di presentazione dei titoli, offrendo una guida ai docenti coinvolti nelle procedure di aggiornamento.

Nel quadro dell’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i criteri di valutazione dei titoli. Tra i quesiti più ricorrenti figura quello relativo alla possibilità di presentare più certificazioni riferite allo stesso framework europeo per le competenze digitali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

