Afd non è un partito estremista di destra | il tribunale dà ragione all’organizzazione tedesca

Il tribunale ha stabilito che l’Afd non può essere considerata un’organizzazione “estremista di destra”, smentendo così la precedente valutazione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione. La decisione apre un nuovo capitolo nel dibattito sull’identità politica del partito, che da tempo suscita attenzione e discussioni pubbliche. La sentenza rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento legale dell’organizzazione.

Afd non può essere classificato come organizzazione "estremista di destra accertata": è la conclusione alla quale è giunto il Tribunale amministrativo di Colonia, ribaltando la decisione dell'Uffico federale per la protezione della Costituzione (BfV). I giudici hanno accolto in larga parte il ricorso d'urgenza presentato dal partito contro la decisione dell'autorità federale, che deve attendere l'esito del procedimento principale prima di procedere a una simile qualificazione. Inoltre, il tribunale di Colonia ha anche diffidato il BfV dall'astenersi, in via cautelare, da qualsiasi comunicazione pubblica in tal senso.

