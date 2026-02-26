AfD non è estremista la decisione del Colonia frena sulla definizione dell’intelligence Ma il governo | Resta un caso sospetto

Il tribunale di Colonia ha deciso che, al momento, i servizi di intelligence interni tedeschi non possono qualificare l'intera AfD come un partito estremista. La questione resta aperta e resta sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare le attività politiche del partito. La decisione pone un freno alle classificazioni automatiche e mantiene viva la discussione sulla natura dell'organizzazione politica.

Il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che, allo stato attuale, i servizi di intelligence interni tedeschi non possono definire nel suo insieme Alternative für Deutschland (AfD) un partito "estremista". La decisione accoglie l'istanza d'urgenza presentata dalla formazione guidata da Alice Weidel contro un rapporto dell'Ufficio federale per la Protezione della Costituzione (BfV), che aveva motivato la classificazione come "confermata" organizzazione di estrema destra. Classificazione contro cui il partito di Alice Weidel aveva presentato ricorso. Secondo quanto emerge dalla lettura preliminare dei giudici, AfD "non presenta nel suo insieme una tendenza di fondo ostile alla Costituzione".