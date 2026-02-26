La puntata di AEW Dynamite del 25 febbraio ha visto le Babes of Wrath, Harley Cameron e Willow Nightingale, difendere per la quarta volta gli AEW Women’s Tag Team Championship contro le Mega Bad, il team formato da Megan Bayne e Penelope Ford. Si trattava di una rivincita dopo la sfida già andata in scena a Grand Slam Australia, oltre che di un ulteriore capitolo della rivalità tra Bayne e Nightingale per il TBS Championship. Proprio la settimana scorsa, la Bayne non era riuscita a strappare quel titolo alla Nightingale in un match che vedeva coinvolte anche Marina Shafir e Mina Shirakawa. Il match ha preso una piega imprevista fin dalle prime battute: Penelope Ford è stata di fatto assente per la quasi totalità dell’incontro, apparentemente dopo aver eseguito una moonsault atterrando su Nightingale e Cameron. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Cambiato in corsa l'esito di un match titolato durante Dynamite

