Adriano sicuro | Il Pallone d’Oro a Shevchenko? Bravissimo ma io ero al suo livello

L'ex attaccante dell'Inter Adriano Leite Ribeiro ha parlato durante "Betsson.Sport Talks" ricordando anche la sua carriera in Serie A: "Personalmente sentivo di più il derby rispetto alla partita contro la Juventus, è molto più emozionante. Chi sento ancora? I miei amici Cordoba, Zanetti, Materazzi, Ventola, Seedorf che vedo sempre, abbiamo anche giocato due partite insieme recentemente. Poi i brasiliani, Dida, Serginho, Cafù, non contano le maglie con loro". LEGGI ANCHE: Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri>>> Poi un paragone con la leggenda del Milan Shevchenko: "Secondo me potevo vincere il Pallone d'Oro.

