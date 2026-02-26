addio alle auto fantasma milioni veicoli verso la rottamazione

Un vasto numero di veicoli inattivi e lasciati in deposito sta per essere eliminato definitivamente. Tra i quattro milioni di auto ferme, almeno un milione verrà avviato alla rottamazione, ponendo fine alla presenza di mezzi abbandonati in varie zone del paese. La decisione riguarda veicoli che da tempo giacciono in depositi, giardini o aree periferiche.

AGI - Almeno un milione dei quattro milioni di veicoli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo - abbandonati in qualche deposito comunale, in un giardino o in una strada periferica italiana - sta per essere definitivamente rottamato. La notizia è stata 'festeggiata' oggi, a Montecitorio, in una conferenza stampa promossa da Fratelli d'Italia, tra i promotori del provvedimento che permette di liberarsi delle 'carcasse d'auto', licenziato a inizio 2026 all'unanimità e in vigore da pochi giorni. Un'occasione per riaccendere i riflettori sull'impatto di una legge che - sostiene FdI - apre nuove prospettive: soprattutto, dal punto di vista ambientale e urbano. 🔗 Leggi su Agi.it

