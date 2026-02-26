"Il Pisascherma esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Vanni, presidente onorario, fondatore e primo presidente del nostro club, ruolo che ha ricoperto con passione e dedizione per oltre dieci anni". Con questo messaggio il circolo schermistico pisano ha annunciato nela tarda serata di matrtedì la scomparsa, a 77 anni, del proprio fondatore e padre di Simone, campione olimpico a squadre nel 2004 e attuale commissario tecnico della nazionale di fioretto. "Vanni - prosegue il Pischerma, società che da 11 anni organizza la tappa pisana della Coppa del mondo paralimpica - è stato una figura centrale e amatissima, punto di riferimento per intere generazioni di atleti e famiglie che sono cresciute sotto la sua guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Vanni, padre della scherma: "Ha dato una casa allo sport pisano"

