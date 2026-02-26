Acireale ricognizione degli sfollati dopo il ciclone Harry | domande entro il 2 marzo

A seguito del passaggio del ciclone Harry, il Comune di Acireale sta procedendo con una verifica degli sfollati. Le persone coinvolte sono invitate a presentare le proprie domande entro il 2 marzo. L’obiettivo è raccogliere dati precisi sulla situazione abitativa e pianificare eventuali interventi di assistenza. La procedura riguarda tutte le famiglie che hanno subito danni o hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.