Acireale ricognizione degli sfollati dopo il ciclone Harry | domande entro il 2 marzo
A seguito del passaggio del ciclone Harry, il Comune di Acireale sta procedendo con una verifica degli sfollati. Le persone coinvolte sono invitate a presentare le proprie domande entro il 2 marzo. L’obiettivo è raccogliere dati precisi sulla situazione abitativa e pianificare eventuali interventi di assistenza. La procedura riguarda tutte le famiglie che hanno subito danni o hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.
Dopo i giorni difficili segnati dal passaggio del ciclone Harry, il Comune di Acireale avvia la ricognizione ufficiale degli sfollati. L'annuncio arriva dal sindaco Roberto Barbagallo, che invita le famiglie coinvolte a presentare la documentazione nel più breve tempo possibile.
Acireale, proseguono le operazioni di pulizia a Stazzo dopo il ciclone Harry
Sicilia, ciclone Harry: online la piattaforma per contributi imprese fino a 20mila euro. Domande entro il 27 febbraio.Ciclone Harry, Sicilia: Online la piattaforma per i contributi alle imprese colpite La Regione Siciliana ha aperto una piattaforma online per erogare...