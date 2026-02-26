Milano, 26 febbraio 2026 – “Mi sembra giusto rivolgere un applauso e un ringraziamento al Festival di Sanremo e in particolare ad Achille Lauro e a Carlo Conti, per avere dedicato uno spazio, in maniera sobria e allo stesso tempo toccante ed emozionate, alle vittime di Crans-Montana”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, scritte sui suoi profili social questa mattina, dopo l’esibizione del cantante romano sul palco dell’Ariston con il brano ‘Perdutamente’. “Inevitabile - ha proseguito il governatore - che nell’ascoltare la canzone siano ricomparse nei miei occhi, come credo in quelli di molti altri genitori, le immagini di una mamma che con dignità e con un ricordo speciale salutava il figlio volato in cielo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Achille Lauro e ‘Perdutamente’ a Sanremo 2026, omaggio alle vittime di Crans-Montana. Fontana: “Toccante ed emozionante, grazie”

Achille Lauro dedica "Perdutamente" alle vittime di Crans Montana: il video del momento più emozionante a SanremoLa madre di una delle vittime aveva cantato il brano accanto alla bara del figlio durante le esequie celebrate nella basilica di Sant'Ambrogio a...

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: l’appello per l’omaggio al FestivalMilano, 16 gennaio 2026 – “Perdutamente” è risuonata nel giorno dell’ultimo saluto ad Achille Barosi, quando la madre del liceale delle Orsoline di...

Perdutamente, Achille Lauro e la dedica ad una delle vittime del Capodanno a Crans Montana #rip

Temi più discussi: Sanremo, Achille Lauro canta Perdutamente in ricordo Crans Montana; Perdutamente, l'omaggio da brivido di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana; Achille Lauro canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana: Un dovere; Sanremo 2026, Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con 'Perdutamente'.

Achille Lauro emoziona l'Ariston con l'omaggio alle vittime di Crans MontanaPerdutamente era la canzone preferita del 16enne milanese Achille Barosi, morto nel rogo. Insieme a Lauro la soprano Valentina Gargano e il coro. Commozione sul palco e in platea ... rainews.it

Perdutamente, l'omaggio da brivido di Achille Lauro alle vittime di Crans MontanaÈ avvolto nel buio il palco dell'Ariston, dove un coro di venti elementi e il soprano Valentina Gargano accompagnano Achille Lauro in un'interpretazione da brivido di Perdutamente, uno dei suoi brani ... quotidiano.net

Previsto in scaletta per introdurre Fedez, Achille Lauro è stato sostituito all'ultimo da Laura Pausini. Il web ricollega al gossip con Ferragni. - facebook.com facebook

Perché Achille Lauro ha cantato "Perdutamente", l'omaggio alle vittime di Crans-Montana x.com