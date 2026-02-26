La seconda serata sanremese è quella dell’impresa di Achille. Non siamo nell’Iliade, ma Achille Lauro, come l’eroe omerico, affronta la battaglia e non avendo di fronte gli Agamennoni ha davanti a sé il compito di far recuperare qualcosa al festival in termini di ascolti. Di rialzarlo dal crollo dell’esordio. Ma l’impresa è anche quella, e certamente è più importante, di congiungere palco e realtà, di parlare del dolore e delle fragilità dei ragazzi, di connettere un lutto - la tragedia di Crans Montana, che ha stroncato una generazione - con un momento di festa e fare di questa festa occasione di riflessione e di cordoglio, di unione non retorica e di sguardo in avanti senza dimenticare quanto è stato tremendo ciò che è accaduto la notte di Capodanno in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Achille Lauro e l'omaggio alle vittime di Crans Montana a Sanremo/ Non sono solo canzonette

Sanremo, Achille Lauro e l’omaggio alle vittime di Crans-MontanaSul palco dell’Ariston l’artista intonerà “Perdutamente”, brano legato a doppio filo alle vittime dell’incendio in Svizzera Il ricordo delle vittime...

Achille Lauro a Sanremo 2026, l’omaggio alle vittime di Crans-Montana: per non dimenticareCi hanno sperato tutti, in un omaggio da parte di Achille Lauro: la prima "conferma" era arrivata da una telefonata di Carlo Conti.

Temi più discussi: Olimpiadi invernali, Achille Lauro canta Incoscienti giovani alla chiusura. VIDEO; L'auto di Achille Lauro: una Ferrari da perdere la testa; Sanremo 2026, tutto su Achille Lauro: co-conduttore seconda serata; Achille Lauro, dagli eccessi alla co-conduzione: il ritorno a Sanremo dell’ex marziano del pop.

Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-MontanaNel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana ... libero.it

Achille Lauro e l'omaggio alle vittime di Crans Montana a Sanremo/ Non sono solo canzonetteLa seconda serata sanremese è quella dell’impresa di Achille. Non siamo nell’Iliade, ma Achille Lauro, come l’eroe omerico, affronta la battaglia e non avendo di ... ilmessaggero.it

Achille Lauro lascia tutti senza parole: la collana "Magnifica" con opali bianche e diamanti ha un prezzo da capogiro (e non è per tutti) - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com