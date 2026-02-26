Achille Lauro e il giallo della scaletta modificata per non presentare Fedez la spiegazione di Carlo Conti | Pura casualità

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, la scaletta è stata modificata, escludendo la presenza di Fedez tra gli artisti in gara. Carlo Conti ha chiarito che si è trattato di una semplice coincidenza, senza altri motivi dietro a questa decisione. La variazione ha attirato l’attenzione del pubblico, ma secondo l’organizzatore non ci sono aspetti da approfondire oltre a questa spiegazione.

Non c’è nessun mistero dietro il cambio di scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che prevedeva Achille Lauro nelle vesti di presentatore della coppia composta da Fedez e Marco Masini. A spiegarlo, durante la consueta conferenza stampa quotidiana, è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse. “È stato un refuso di una vecchissima scaletta, una cosa puramente casuale – spiega il presentatore – Può capitare di fare una cosa o un’altra perché qualcuno non è ancora pronto. Per esempio ho fatto fare una corsa incredibile a Lillo dal terzo piano dove sono i camerini ed è arrivato con il fiatone, può succedere di tutto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

