Accordo sui motori F1 | si discute il rapporto di compressione e i carburanti

In ambito motoristico, le ultime discussioni si concentrano sulle specifiche tecniche dei motori di Formula 1, con particolare attenzione al rapporto di compressione e ai carburanti utilizzati. Gli esperti stanno analizzando dettagli importanti che potrebbero influenzare le future scelte regolamentari e le performance delle vetture in pista. Le decisioni prese in queste riunioni potrebbero avere un impatto significativo sullo sviluppo delle monoposto.

In campo motoristico, una serie di decisioni regolamentari ridefinisce l'orizzonte della Formula 1, con particolare attenzione al rapporto di compressione dei propulsori e all'evoluzione dei carburanti. Le indicazioni più recenti indicano che la misurazione a caldo non partirà più ad agosto, ma dall'inizio del mese di giugno, con un annuncio formale che verrà successivamente ratificato dal Consiglio Mondiale FIA. Inoltre, dal 2027 è prevista la soppressione della verifica a temperatura ambiente prevista dal testo regolamentare 2026, con effetti tangibili sulle analisi prestazionali delle unità. La decisione di anticipare la verifica a caldo al 1° giugno rappresenta un cambio significativo nelle procedure di controllo, seguito dall'attesa ufficiale di una conferma imminente.

