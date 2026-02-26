"Dallo scorso gennaio è stato attivato un tavolo interistituzionale, a cui sono seguiti controlli mirati delle Forze dell’Ordine all’interno e nelle aree limitrofe al presidio ospedaliero, tra i quali quelli effettuati il 26 gennaio". E’ quanto precisa la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia in merito a quanto di nuovo denunciato dal consigliere comunale di Forzia Italia, Augusto Peltristo, sulla presenza di persone senza fissa dimora all’interno e nelle aree adiacenti all’Ospedale. "La situazione è da tempo oggetto di interventi concreti e coordinati – afferma la Direzione – e nel corso delle attività sono state denunciate due persone per accattonaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accattoni in ospedale. Ci sono due denunce

