La banda musicale porta sempre con sé quel gusto di festa, di rito collettivo, ma non solo. Per saperne di più, è a questo argomento che l’Accademia Chigiana dedica oggi alle 21 il primo appuntamento della nuova serie di incontri ‘Tradire: le radici della musica’, giunta alla decima edizione. Quattro date, sempre di giovedì, fino al 19 marzo. Conversazioni informali fra parole e musica, condotte come di consueto da Stefano Jacoviello, curatore dell’iniziativa, con musicisti che affrontano il tema della tradizione, dell’identità e della memoria nel loro percorso artistico. Il primo appuntamento è intitolato ‘Verso l’alba’ e vedrà su palco una componente di quattordici musicisti della Banda Santa Cecilia - Città di Molfetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Chigiana. La banda e le radici

Accademia Chigiana. Bach secondo i NevermindIl loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare quell’energia in un contesto musicale...

Accademia Chigiana. L’incanto dei corsi estiviSiena si prepara ad accogliere di nuovo l’eccellenza musicale internazionale con la Chigiana Summer Academy 2026, in programma dal 6 luglio al 1...

Temi più discussi: Accademia Chigiana. La banda e le radici; In Chigiana torna Tradire, primo appuntamento con la banda Santa Cecilia – città di Molfetta; Tradire. Le radici nella musica – Non è la fine, dal 26 febbraio all’Accademia Musicale Chigiana.

Accademia Chigiana, torna la rassegna Tradire - Le radici nella musicaGiovedì 26 febbraio alle 21 nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini (via di Città 89, Siena) torna TRADIRE – Le radici nella musica con la decima edizione della rassegna che anche quest’an ... radiosienatv.it

Tradire. Le radici nella musica - Non è la fine, dal 26 febbraio all'Accademia Musicale ChigianaSono quattro gli eventi previsti che vedranno la presenza di diversi artisti, preceduti dalla degustazione vini a cura dell'azienda Banfi. Abbiamo sentito Stefano Jacoviello, curatore del progetto, re ... globalist.it

È online sul sito ufficiale di Siena Jazz il bando di selezione per partecipare alla Residenza Artistica Musicale “Synthesis”. Accademia Chigiana Cantiere Internazionale d'Arte - facebook.com facebook