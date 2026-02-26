Aborto la Ue dice no a un nuovo fondo | Gli Stati membri hanno già strumenti idonei non serve

La Commissione europea ha deciso di non stanziare fondi aggiuntivi per il sostegno all’aborto sicuro, affermando che gli Stati membri dispongono già di risorse adeguate. La questione riguarda la distribuzione di risorse pubbliche e la gestione delle politiche sanitarie in materia di diritti riproduttivi. La decisione si inserisce in un quadro di differenze tra le nazioni sulla gestione di questo tema.

Nessun soldo in più per l’aborto sicuro. La Commissione europea ha respinto l’iniziativa di alcuni cittadini europei che chiedeva l’istituzione di un sostegno finanziario per gli Stati membri in “grado di offrire una interruzione volontaria di gravidanza sicura e legale alle donne europee che vivono in Paesi membri in cui l’aborto è di difficile accesso oppure illegale”. Bruxelles ha detto no alla richiesta di My Voice, My Choice in quanto non necessaria. Il sostegno della Ue all’interruzione di gravidanza – sottolinea la commissione – “può già essere fornito in tempi relativamente rapidi dagli Stati membri disposti a farlo nell’ambito degli strumenti esistenti, non è necessario proporre un nuovo strumento giuridico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

