abbonamenti nascosti a servizi a pagamento come trovarli e disdirli dallo smartphone

Può capitare di ritrovarsi a pagare abbonamenti ricorrenti di cui non si ricorda nemmeno l'esistenza. Il problema è che possono arrivare a sottrarre centinaia di euro l’anno al bilancio familiare. Con una semplice revisione delle proprie transazioni, però, è possibile individuarli e disdirli. Ecco come fare e a cosa prestare attenzione. Cosa sono gli abbonamenti parassiti Gli abbonamenti parassiti sono quelli che si pagano regolarmente ma di cui non si ricorda l'esistenza, magari perché relativi a un servizio che non si usa più o si usa raramente. Molte aziende spesso prevedono una prova gratuita, che si trasforma in pagamenti automatici se non si interviene per tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

