Le attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle normative ambientali sono da sempre una priorità per i carabinieri di Fermo. Durante l’attività i militari del Nucleo Forestale di Montegiorgio, coadiuvati dai militari dell’Arma di Falerone, hanno denunciato un 56enne. L’indagine dei carabinieri, avviata a seguito di una segnalazione ha permesso di identificare il 56enne, resosi autore dell’ abbandono di rifiuti pericolosi, onduline in amianto, e non pericolosi, un cumulo di circa due metri cubi di inerti da demolizione edile, rinvenuti in una zona rurale. A Magliano di Tenna hanno poi proceduto al controllo di una ditta di manutenzione del verde, denunciando un uomo di 48 anni, poiché avrebbe abbandonato sfalci e potature per 25 metri cubi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbandono di rifiuti pericolosi e inerti: tre denunce dei carabinieri

