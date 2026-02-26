Il colpo messo a segno nel pomeriggio di mercoledì in un esercizio commerciale del centro da quattro uomini armati che dopo il furto si sono dati alla fuga Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio, nel centro cittadino di Bitonto. Quattro persone a volto coperto hanno assaltato una gioielleria costringendo i titolari ad aprire la cassaforte e portando via gioielli e orologi. Il colpo è stato messo a segno con modalità violente e rapide, seminando paura tra commercianti e residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, uno dei malviventi era armato di pistola mentre un altro impugnava un martello, utilizzato per minacciare e intimidire le vittime durante l’azione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Rapinatori armati assaltano la gioielleria del centro commercialeRapina a mano armata al centro commerciale Italmark di Via Brescia a Chiari: nel mirino di un commando di almeno tre malviventi, due di loro...

Rapinatori a volto coperto, colpo in banca in via Epomeo a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUna rapina è stata messa a segno intorno alle 13,40 all’interno dell’agenzia bancaria del Monte dei Paschi di Siena, in...

Temi più discussi: A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; Medici Senza Frontiere denuncia la presenza di uomini armati all’ospedale Nasser di Gaza; Minacciano e rapinano famiglia nel Bergamasco, caccia ai malviventi; Rapina in villa a Urgnano: ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforte.

Rapinatori armati irrompono in un supermercato: «Buonasera. Dateci i soldi e state calmi»Lunghi secondi di terrore a Cerignola, in provincia di Foggia. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, due rapinatori con il volto coperto da passamontagna e armati di un cacciavite hanno fatto ... quotidianodipuglia.it

Sfascia un autolavaggio a picconateALTOPASCIO: Un uomo a volto coperto è stato ripreso mentre distruggeva un distributore automatico e un cambiamonete: i Carabinieri stanno indagando ... toscanamedianews.it

Bianca Guaccero, una donna con valori straordinari Bianca è molto più di un volto amato della tv italiana: è una donna che porta nel cuore la bontà, l’autenticità e la forza di chi sa affrontare la vita con eleganza e sorriso. Nata a Bitonto, ha conquistato il pub - facebook.com facebook