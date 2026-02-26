A volo d’angelo Memorie della guerra in Bosnia

EMPOLI Uno spettacolo sulla guerra in Bosnia, raccontata con ironia dal protagonista di questa storia "Crazy Bosnian guy" da ciò che era prima del conflitto a quando si è dovuto cominciare a rimettere insieme i pezzi dopo la fine dei combattimenti. Questo è "A volo d’angelo", scritto da Federica Cottini ed interpretato da Michelangelo Canzi, che l’anno scorso ha vinto il premio "FringeMi Festival" e stasera alle 21 sarà in scena al Minimal Teatro di Empoli in occasione del penultimo appuntamento con la rassegna "Teatro contemporaneo" promossa dalla compagnia Giallo Mare. "A volo d’angelo" è uno spettacolo moderno sulla memoria, per ricordare le ferite non ancora rimarginate di quel passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

