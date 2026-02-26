A Santa Maria Hoè opere da 135 mila euro per una maggiore efficienza nel servizio idrico

Un investimento da 135 mila euro per garantire maggiore efficienza e continuità nel servizio idrico. Lario Reti Holding ha avviato i lavori di sostituzione della rete di acquedotto nelle vie Gorizia e Statale, nel territorio comunale di Santa Maria Hoè. Il tratto di via Gorizia è già iniziato, mentre dalla settimana prossima verrà eseguito il tratto sulla SS342 in orario notturno. Le opere, dal valore di circa 135.000 euro, termineranno entro i primi mesi del 2026. Dopo il naturale periodo di assestamento del manto stradale, nel tardo autunno, si provvederà al ripristino definitivo degli asfalti. Come detto l'intervento è promosso da Lario Reti Holding Spa, dal 1° gennaio 2016 il gestore del Servizio idrico integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): “Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili”“Non ci appassiona il dibattito esclusivamente numerico su quanti gestori debbano rimanere nella nuova programmazione del ciclo idrico integrato in...

