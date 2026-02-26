a santa giulia mondiali di danza ed europei di volley

Il braciere all'Arco della Pace verrà riacceso il 6 marzo per le Paralimpiadi e dal giorno dopo riprenderanno i «live show» serali che durante i Giochi invernali hanno attirato oltre 300mila spettatori. Lo ha confermato il sindaco, che aveva lanciato anche l'idea di conservare ed esporre poi il calderone in un museo della città. E la scelta sembra ormai caduta su quello della Scienza e Tecnologia, «ha il mio voto - ha affermato ieri Beppe Sala -, sono stato in visita per capire dove lo metterebbero e mi pare la sua sede, stiamo discutendo col Cio l'ipotesi. Nessuna spesa, viene concesso l'uso a garanzia che venga ben conservato». Si discute già della candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2040 e il governatore Attilio Fontana due giorni fa ha rilanciato: «Se vogliamo garantire successo, dobbiamo farle in Lombardia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Olimpiadi, “azioni diffuse” e un corteo nazionale contro i Giochi annunciati nel weekend dell’inaugurazione. Ed è polemica sui ritardi di Santa GiuliaSi preannuncia un’inaugurazione dei Giochi olimpici movimentata quella prevista a Milano il 6 febbraio.

Parte la cerimonia dei XXV Giochi Olimpici invernali

Milano-Cortina, gli organizzatori: Il ghiaccio di Santa Giulia sarà perfettoSiamo certi che il ghiaccio della pista all'Arena Santa Giulia sarà perfetto e tutti i giocatori saranno felici di giocarvi, perché stiamo lavorando con i massimi esperti mondiali. Cosi' Andrea ... sportmediaset.mediaset.it

Santa Giulia, il primo test dell’hockey su ghiaccio: Ma concluderemo i lavori il 25Cavi a vista, la calce che lascia ancora le impronte per terra, anche i pilastri che odorano di pittura, quando ti ci avvicini resta il segno sulla giacca. La pancia della Milano Santa Giulia Ice ... milano.repubblica.it

