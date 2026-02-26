A Sanremo c' è pure Pogacar! Vola sul Poggio in allenamento

Da gazzetta.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di una settimana dalla Strade Bianche, Tadej Pogacar si allena in vista della Milano-Sanremo: forma stellare e gambe veloci mentre sfrecciava sul Poggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

a sanremo c 232 pure pogacar vola sul poggio in allenamento
© Gazzetta.it - A Sanremo c'è pure Pogacar! Vola sul Poggio in allenamento

Pogacar e l'ossessione della Milano-Sanremo: l'avvistamento sul PoggioRoma, 5 gennaio 2026 - Che fosse in Italia in questi giorni, e per la precisione in Liguria, lo si sapeva già dalla presenza accorata ma discreta...

Pogacar svela in allenamento una realtà disarmante per i suoi avversari: è già in forma strepitosaTadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione, lo farà alle Strade Bianche a marzo.

L’attacco di Pogacar A 104 km dall’arrivo

Video L’attacco di Pogacar? A 104 km dall’arrivo ?

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla prima serata del Festival; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata.

a sanremo c èCosa è successo nella seconda serata di Sanremo 2026Ed eccola la seconda serata sanremese. Con 15 Big in gara che Carlo Conti fa aprire alle Nuove Proposte. La sfida era provare a invertire la rotta dopo gli ascolti in calo dell'esordio: 9,6 milioni e ... repubblica.it

a sanremo c èSanremo 2026, cosa c'è da sapere sulla prima serata: scaletta, cantanti, ospiti, a che ora finisce...Mancano solo poche ore all'inizio del Festival di Sanremo, in onda su Raiuno a partire da martedì 24 febbraio (stasera) fino a sabato 25, ... iltempo.it