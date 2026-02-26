A Olmo nasce Allerta Furti | in poche ore già 165 iscritti uniti per difendere il paese

A Olmo si è creata una nuova chat chiamata “Allerta Furti” per condividere informazioni e avvisare immediatamente sui tentativi di furto nella zona. In poche ore, già 165 persone si sono iscritte, dimostrando una forte voglia di collaborazione tra i residenti. La comunità si organizza per monitorare la situazione e proteggere il quartiere.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Un’iniziativa nata dai residenti dopo i recenti episodi in zona: informazione, collaborazione e presenza attiva per la sicurezza di Olmo A Olmo quando c’è da darsi una mano, la gente risponde. E risponde forte. In poche ore sono già 165 gli iscritti alla nuova chat “Allerta Furti – Olmo”, nata dopo i tanti episodi che negli ultimi tempi hanno messo in agitazione la zona. 🔗 Leggi su Lortica.it

