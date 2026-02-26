A Niscemi la fiaccolata a un mese dalla frana

Da tgcom24.mediaset.it 26 feb 2026

A un mese dalla frana che ha colpito Niscemi (Caltanissetta), migliaia di cittadini sono scesi in piazza, per un corteo e una fiaccolata. "Niscemi rialzati", è stato detto più volte dai partecipanti. In testa al corteo, uno striscione con scritto, "il coraggio di restare, la forza di cambiare". All'iniziativa hanno preso parte l'amministrazione comunale e il consiglio. Simbolicamente, una sosta è stata fatta davanti all'ingresso, ormai sbarrato, della strada provinciale 12, compromessa dalla frana. Il corteo è stato indetto dal comitato "Evento franoso Niscemi 2026", che ha chiamato a raccolta la città, senza appartenenze politiche o di partito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

