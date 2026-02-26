A un mese dalla frana che ha colpito Niscemi (Caltanissetta), migliaia di cittadini sono scesi in piazza, per un corteo e una fiaccolata. "Niscemi rialzati", è stato detto più volte dai partecipanti. In testa al corteo, uno striscione con scritto, "il coraggio di restare, la forza di cambiare". All'iniziativa hanno preso parte l'amministrazione comunale e il consiglio. Simbolicamente, una sosta è stata fatta davanti all'ingresso, ormai sbarrato, della strada provinciale 12, compromessa dalla frana. Il corteo è stato indetto dal comitato "Evento franoso Niscemi 2026", che ha chiamato a raccolta la città, senza appartenenze politiche o di partito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Niscemi la fiaccolata a un mese dalla frana

Leggi anche: Niscemi, crolla la croce risparmiata dalla frana

Frana a Niscemi, Protezione civile: "L'intera collina sta scendendo verso la piana di Gela", fino a 900 euro al mese per gli sfollati - VIDEOPeggiora la situazione relativa alla frana a Niscemi provocata dal maltempo Nuovi aggiornamenti direttamente dalla Protezione civile sulla frana a...

Niscemi - Oggi la fiaccolata ad un mese dalla frana che ha sconvolto il paese

Fiaccolata e inchiesta a Niscemi un mese dopo la franaa Niscemi migliaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata di solidarietà; la procura di Gela indaga per disastro colposo e il presidente Mattarella ha visitato la zona rossa ... notizie.it

Niscemi si raccoglie in un corteo per attraversare la città piegata dalla franaQuesta sera Niscemi in piazza per una fiaccolata. L'iniziativa a cura del Comitato evento franoso. La fiaccolata dalle 18 alle 20. Il corteo proseguirà lungo via Marconi fino alla rotonda per poi inol ... rainews.it

"Niscemi rialzati". Con questo slogan migliaia di cittadini hanno partecipato questa sera alla fiaccolata a Niscemi, a un mese esatto dalla frana, come ci racconta Raffaella Daino. In testa al corteo, uno striscione con scritto, "il coraggio di restare, la forza di cam - facebook.com facebook

Fiaccolata a Niscemi a un mese dalla frana. Cittadini in corteo con lo slogan "Il coraggio di restare, la forza di cambiare" #ANSA x.com