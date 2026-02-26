A Naggio è sempre un Macello! Una grande festa d' inverno casa per casa

Non si può più dire che non succede niente sul Lago di Como d'inverno da quanto c'è Il Macello! Una grande festa che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più food, più divertimento anche a febbraio. Il Macello, musica in casa, cibo e falò per sopravvivere all’inverno. Non c'erano luoghi dove trovarsi, ci si invitava a casa. Non c'era da mangiare, si faceva festa con il maiale. Non c'era il riscaldamento, si accendeva un falò. Ecco, Macello è tutto questo con concerti in ogni abitazione. Dunque, sabato 28 febbraio (la data di gennaio era stata rimandata a causa del maltempo) dalle 18, a Naggio, splendido borgo tra il lago di Como e il lago di Lugano, le case si aprono per dare vita ai concerti e ai racconti di amici vecchi e nuovi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Oggi Grandola ed Uniti ha partecipato con orgoglio alla manifestazione di Menaggio per l’arrivo della Fiamma Olimpica. Un momento carico di emozione, condivisione e valori che uniscono territori e comunità. Un’esperienza davvero speciale per tutti noi - facebook.com facebook