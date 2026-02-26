A Film-Ars cinema e musica con ‘Rockumentary’

Prosegue la rassegna “Film-Ars. Festival di film d’arte” con un evento che unisce cinema e musica, intitolato “Rockumentary”. L’appuntamento si svolge in un periodo particolarmente dedicato alla musica, coincidente con la settimana del Festival di Sanremo. Questa giornata speciale offre agli spettatori l’opportunità di esplorare un legame tra immagini e note, catturando l’attenzione di appassionati e curiosi.