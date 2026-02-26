A Cortona il Festival del buon vivere dal 6 al 9 marzo 2026

A Cortona si avvicina la nona edizione di «Chianina & Syrah», il festival dedicato alla tradizione e ai sapori locali, in programma dal 6 al 9 marzo 2026. La città si prepara a ospitare eventi, degustazioni e momenti di incontro, attirando appassionati e visitatori interessati a scoprire le eccellenze del territorio. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale e gastronomico della zona.

La città di Cortona anticipa la primavera ed è pronta ad accogliere la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere che torna dal 6 al 9 marzo. Quattro giorni di appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina.