A Canonica d’Adda un nuovo ambulatorio per i pazienti privi di Medico di Medicina Generale

A Canonica d’Adda sta per essere inaugurato un nuovo ambulatorio temporaneo destinato ai cittadini senza un medico di base. L’iniziativa mira a garantire servizi sanitari più accessibili in un momento di crescente domanda di assistenza. La struttura entrerà in funzione a breve, offrendo supporto a chi necessita di cure mediche di base senza lunghe attese.

Per fronteggiare la carenza assistenziale dei medici di medicina generale sul territorio, l’ Asst Bergamo Ovest, in stretta collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Canonica d’Adda, aprirà un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt). L’ambulatorio sarà ospitato presso il locale situato al piano terra dell’immobile in via Locatelli n. 34, spazio già noto ai cittadini in quanto attualmente utilizzato per l’attività dei prelievi. Grazie a un’integrazione del contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune e l’Asst, la sede ospiterà d’ora in avanti entrambe le attività (prelievi e Amt). I cittadini privi di Medico di Medicina Generale potranno così accedere, previa prenotazione, alle visite mediche nel proprio Paese, facilitando l’assistenza soprattutto per i pazienti più fragili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Canonica d’Adda, arriva il medico temporaneo: primi ambulatori nel centro anzianiDa metà gennaio i residenti senza medico di base potranno ricevere visite in paese.

