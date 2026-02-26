A Bergamo Film Meeting il nuovo e l’antico racchiusi in 173 pellicole

A Bergamo si tiene la 44esima edizione di Bergamo Film Meeting, dal 7 al 15 marzo. Sono in programma 173 pellicole, tra cui film recenti e classici. La manifestazione presenta due sezioni principali: una dedicata ai lungometraggi di fiction e l’altra ai documentari. Il festival offre un’ampia varietà di film, con proiezioni e incontri per il pubblico.

IL FESTIVAL. La 44esima edizione dal 7 al 15 marzo. Due le sezioni competitive: lungometraggi di fiction e documentari. La retrospettiva è dedicata alla regista polacca Agnieszka Holland. «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,anzi d'antico.», scriveva il Pascoli de «L'aquilone»: c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico anche nella nuova edizione, la 44a, di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026, presentata alla stampa nel corso di una conferenza tenuta nella Sala dell'Orologio in piazza della Libertà. C'è la nostalgia della proiezione delle pellicole in 35mm: «soudain la lumière s'éteint, du fond de la salle s'élève le...