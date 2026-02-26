A Bergamo Film Meeting il nuovo e l’antico racchiusi in 173 pellicole

Da ecodibergamo.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo si tiene la 44esima edizione di Bergamo Film Meeting, dal 7 al 15 marzo. Sono in programma 173 pellicole, tra cui film recenti e classici. La manifestazione presenta due sezioni principali: una dedicata ai lungometraggi di fiction e l’altra ai documentari. Il festival offre un’ampia varietà di film, con proiezioni e incontri per il pubblico.

IL FESTIVAL. La 44esima edizione dal 7 al 15 marzo. Due le sezioni competitive: lungometraggi di fiction e documentari. La retrospettiva è dedicata alla regista polacca Agnieszka Holland. «C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,anzi d’antico.», scriveva il Pascoli de «L’aquilone»: c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico anche nella nuova edizione, la 44a, di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026, presentata alla stampa nel corso di una conferenza tenuta nella Sala dell’Orologio in piazza della Libertà. C’è la nostalgia della proiezione delle pellicole in 35mm: «soudain la lumière s’éteint, du fond de la salle s’élève le... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a bergamo film meeting il nuovo e l8217antico racchiusi in 173 pellicole
© Ecodibergamo.it - A Bergamo Film Meeting il nuovo e l’antico racchiusi in 173 pellicole

Leggi anche: Bergamo Film Meeting: 9 giorni di festival con oltre 170 film, focus sul cinema europeo contemporaneo

Fondi in ritardo dal ministero: il Bergamo Film Meeting in difficoltàIl Bergamo Film Meeting si avvicina all’edizione 2026, in programma dal 7 al 15 marzo, in una situazione di forte incertezza economica che gli rende...

Temi più discussi: Bergamo Film Meeting 2026 – Il programma; Bergamo Film Meeting: Conferenza Stampa - mercoledì 25 febbraio, ore 11.30 - c/o Sala dell'Orologio - Palazzo Libertà; Il 7 marzo torna il Bergamo Film Meeting; Bergamo Film Meeting, il 9 giorni 170 film tra corti e lungometraggi.

a bergamo film meetingA Bergamo Film Meeting il nuovo e l’antico racchiusi in 173 pellicoleIL FESTIVAL. La 44esima edizione dal 7 al 15 marzo. Due le sezioni competitive: lungometraggi di fiction e documentari. La retrospettiva è dedicata alla regista polacca Agnieszka Holland. ecodibergamo.it

a bergamo film meetingBergamo Film Meeting, l'Europa al centro delle opere in concorso. L'effige di Tony Curtis per la campagna in supporto al festivalLa 44esima edizione dal 7 al 15 marzo. Poca America e una sola pellicola italiana fra i quattordici doc di «Visti da vicino» ... corrieredibologna.corriere.it