A Baveno ripristinato il Punto prelievi | l' Asl accoglie la richiesta del Comune
A Baveno il Punto prelievi sarà riaperto, rispondendo alla richiesta del Comune. L’Asl Vco ha deciso di ripristinare il servizio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per i cittadini. La decisione mira a garantire una presenza più vicina alle persone e a facilitare le operazioni di prelievo, rispondendo alle esigenze della comunità locale.
Sarà ripristinato il Punto prelievi di Baveno.L'Asl Vco ha infatti accolto la richiesta del Comune: "si tratta di un risultato importante per la nostra comunità - fanno sapere dall'amministrazione - che va nella direzione di garantire una maggiore prossimità e accessibilità ai servizi sanitari.
