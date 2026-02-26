A Baveno ripristinato il Punto prelievi | l' Asl accoglie la richiesta del Comune

A Baveno il Punto prelievi sarà riaperto, rispondendo alla richiesta del Comune. L’Asl Vco ha deciso di ripristinare il servizio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per i cittadini. La decisione mira a garantire una presenza più vicina alle persone e a facilitare le operazioni di prelievo, rispondendo alle esigenze della comunità locale.