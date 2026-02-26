A 19 anni spaventa la Fiorentina con una tripletta | guarda i gol di Mazurek

A 19 anni, un giovane calciatore polacco ha fatto parlare di sé segnando una tripletta contro la Fiorentina in una partita di Conference League. In soli 49 minuti, Mazurek ha portato la sua squadra in vantaggio, dimostrando grande determinazione e talento. I suoi gol hanno catturato l’attenzione, portando la sfida ai tempi supplementari.

Bartosz Mazurek spaventa la Fiorentina in Conference League: il trequartista polacco, classe 2007, segna tre volte in 49' e trascina lo Jagiellonia ai supplementari. Poi il gol di Fagioli e l'autorete di Romanczuk propiziata da Kean regalano il passaggio del turno ai viola. Guarda il video con i gol del 19enne. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A 19 anni spaventa la Fiorentina con una tripletta: guarda i gol di Mazurek A 19 anni elimina la Fiorentina con una tripletta: guarda i gol di MazurekBartosz Mazurek condanna la Fiorentina all'eliminazione dalla Conference League: il trequartista polacco, classe 2007, batte Lezzerini tre volte in... Bartosz Mazurek: il primo del 2007 a segnare una tripletta in UEFA. La Fiorentina contro lo JagielloniaUna notte di Conference League ha rivelato una nuova promessa del calcio europeo: Bartosz Mazurek, attaccante della Jagiellonia, ha brillato a... Discussioni sull' argomento Enrico Croatti, chef di Moebius: Ho la stessa fame di quando avevo 17 anni. La mediocrità? Mi spaventa; Cinismo, servizio e il mental coach aziendale: adesso Mensik fa paura anche ai top player; Le Borse di oggi 19 Febbraio. La crisi Usa-Iran spaventa i mercati. Utility giù dopo il dl bollette. Un leit motiv delle gare di ritorno europee degli ultimi anni: torna la #SofferenceLeague #Fiorentina facebook #Lezzerini: “Tornare titolare con la #Fiorentina dopo quasi 10 anni è emozionante” x.com