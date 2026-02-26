30 anni di Pokémon tutto sul fenomeno nato nel 1996

Nel 1996, il mondo ha assistito all'esplosione di Pokémon, un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento. Con l'uscita dei primi giochi, sono iniziate avventure che hanno coinvolto generazioni di appassionati. La serie si è espansa in modo rapido, diventando un punto di riferimento nel settore, e continua a mantenere viva la sua popolarità nel tempo.

Se la prima presentazione al pubblico trovò un riscontro positivo, ma senza particolari boom di vendite, i mostriciattoli tascabili — Pokémon è infatti l'acronimo di Pocket Monsters — hanno pian piano scalato le vette dei videogiochi più amati, fino a diventare un media franchise capace di generare cifre che si aggirano intorno ai 100 miliardi di dollari. Videogame, Funko, carte collezionabili, cartoni animati, film, app per smartphone, peluche. i Pokémon negli anni si sono evoluti, trasformati e adattati alle esigenze del pubblico, arrivando ad abbracciare tantissime generazioni.