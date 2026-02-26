26 febbraio 800 anni di San Francesco | le celebrazioni a Firenze

Firenze, 26 febbraio 2026 – Oggi a Celano, presso il Castello Piccolomini, si terrà il convegno dedicato a Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco d’Assisi. Contribuì in modo decisivo alla diffusione del messaggio francescano in Europa, pur scegliendo di restare nell'ombra. La sua storia ha ispirato anche il film 'Parola di Tommaso', che sarà proiettato sempre oggi a Celano. In ricordo di un uomo che non ha mai scritto di sé, ma che ha permesso al mondo di conoscere Francesco. I grandi italiani che furono terziari francescani Non è un caso che molti grandi italiani, venendo a conoscenza della figura di Francesco, ne siano rimasti talmente affascinati da diventare terziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Umbria, al via le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoL’Umbria si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un rito di apertura che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti.

Natale 2025 ad Assisi: il 25 e 26 dicembre il cuore delle celebrazioni nella Basilica di San FrancescoEntrano nel vivo le celebrazioni del Natale 2025 nella Basilica Papale di San Francesco in Assisi, con il momento centrale rappresentato dalle...

