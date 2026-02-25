zuffa tra lupi in centro il video diventa virale

Un video mostra tre lupi che si affrontano in piazza Libertà a Maranello, suscitando preoccupazione tra i cittadini. La causa dello scontro sembra essere la presenza di cibo abbandonato che ha attirato gli animali nel cuore della città. Le immagini, condivise sui social, hanno attirato l’attenzione di molti, che temono possibili rischi per la sicurezza pubblica. La scena si svolge in piena notte, con i lupi che si affrontano con aggressività.

E’ diventato virale, preoccupando i più, il video che riprende tre lupi azzuffarsi, nottetempo, in piazza Libertà a Maranello. Siamo in pieno centro cittadino, a ridosso del municipio: ovvio e comprensibile l’allarme che ha destato l’episodio, inducendo l’Amministrazione comunale ad interessare, per competenza sulle azioni di prevenzione e tutela, al Nucleo Carabinieri Forestale, già attivo nel monitoraggio sulla presenza di animali selvatici in aree urbane. L’Amministrazione ha fatto sapere che resterà in stretto contatto con il Nucleo Carabinieri Forestale e con gli esperti faunistici per costanti aggiornamenti sul fenomeno e sugli eventuali interventi da mettere in campo, fornendo peraltro le rassicurazioni del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

