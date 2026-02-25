Zona industriale di Atessa ripartono i lavori sulla rete viaria | oltre 600 metri di asfalto già posati

Sono ripresi questa mattina, mercoledì 25 febbraio, i lavori per il rifacimento della rete viaria della zona industriale di Atessa. L’intervento, avviato da Arap lo scorso 18 dicembre, era stato sospeso per circa due mesi a causa delle condizioni climatiche non idonee alla stesura dell’asfalto. Solo nella mattinata odierna sono stati fresati e posati oltre 600 metri di nuovo manto stradale. Come già spiegato nei mesi scorsi, il periodo invernale, caratterizzato da basse temperature ed elevata umidità, non consentiva di garantire standard qualitativi adeguati nella posa del conglomerato bituminoso. Con il miglioramento delle condizioni meteo, la ditta incaricata ha potuto riprendere regolarmente le attività. I lavori proseguiranno per step nelle diverse aree interessate fino al completamento dell’intervento, con l’obiettivo di restituire piena sicurezza e funzionalità all’intera area industriale della Val di Sangro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

