Zangrillo | Ma quale scudo penale con Rogoredo non c’azzecca nulla

Paolo Zangrillo ha commentato che il caso di Rogoredo non ha nulla a che fare con lo scudo penale, chiarendo che la questione riguarda un episodio specifico nel quartiere. La sua dichiarazione arriva dopo aver analizzato le circostanze di un episodio che coinvolge alcune pratiche sospette, che non sono riconducibili alle recenti norme di tutela legale. La sua analisi mette in luce una realtà diversa da quella che alcuni cercano di dipingere.

Serpico a Rogoredo. La (pur sottile) linea rossa tra polizia e crimine che deve rimanere Il prof. Maiello: “Cinturrino? Arrestato anche con il decreto Sicurezza” Venezia. Nessuna esitazione, nessuna strumentalizzazione. “Ci troviamo di fronte a una pagina oscura”, dice al Foglio Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, in merito ai fatti di Rogoredo. “Un servitore dello stato ha compiuto un’azione vile, disonorando la sua divisa e creando un danno ai colleghi e all’intero corpo di Polizia. Ciò detto, dobbiamo mantenere la lucidità: è importante non sollevare un polverone, non cercare di utilizzare l’episodio per delle generalizzazioni che nulla hanno a che vedere con lo stato dell’arte”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rogoredo, Salvini: "Con scudo penale nessuna iscrizione automatica degli agenti"Salvini spiega che lo scudo penale proposto dalla Lega evita che gli agenti vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati.

Milano: Fratoianni, 'con scudo penale sarebbe emersa verità su Rogoredo?'Fratoianni attribuisce alla Procura e alla Questura di Milano il merito di aver chiarito cosa è successo a Rogoredo.