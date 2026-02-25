Youth League l’Inter ha scoperto la sua avversaria ai quarti | sarà supersfida

Youth League. L’ Inter Primavera ha conosciuto il nome della prossima avversaria nel cammino europeo giovanile: nei quarti di finale della UEFA Youth League i nerazzurri affronteranno il Benfica, formazione che ha staccato il pass con una prestazione dominante. I portoghesi hanno infatti superato con un netto 6-2 l’ AZ Alkmaar, dimostrando grande qualità offensiva e confermandosi tra le squadre più temibili del torneo. Una prova di forza che li proietta ora verso la sfida contro la formazione milanese. Youth League: Inter ancora in corsa grazie ad un’impresa. L’ Inter arriva all’appuntamento dopo un successo spettacolare contro il Real Betis, battuto al termine di una gara ricca di emozioni chiusa sul 5-3. Una partita che ha evidenziato il carattere e il talento del gruppo, capace di reagire nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale!

Youth League, impresa colossale dell’Inter che batte 5-3 il Betis e approda ai quarti

Youth League, Inter-Kairat 3-0. Carbone: “Oggi era importante, avevo messo i ragazzi in guardia”

Temi più discussi: Youth League, è una pazza Inter: rimonta il Betis 5-3 e passa ai quarti; Pazza Inter! Un ribaltone c'è: 5-3 al Betis con tripletta di Iddrissou e quarti centrati; Inter-Real Betis 0-0 LIVE; Ottavi di finale di UEFA Youth League: Inter, Sporting CP ai quarti.

Youth League, sarà il Benfica l'avversario dell'Inter nei quarti. Avanti anche Real e PSGPoche sorprese nelle sfide degli ottavi di finale di Youth League disputate oggi. Dopo i successi di Inter e Sporting, passano il turno anche PSG, Benfica,. tuttomercatoweb.com

Ottavi di finale di UEFA Youth League: Inter, Sporting CP ai quartiSegui tutte le ultime notizie sulla UEFA Youth League 2025/2026 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro. it.uefa.com

Youth League, l’Inter batte il Betis in una vera e propria battaglia e accede ai quarti di finale! I nerazzurri vincono 5-3: affronteranno la vincente tra Benfica e AZ Alkmaar - facebook.com facebook

Youth League, è una pazza Inter: rimonta il Betis 5-3 e passa ai quarti #SkySport x.com