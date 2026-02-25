SICUREZZA. L’app attiva una chat tra cittadino e questura. Garantito l’anonimato, è possibile inviare foto e video. Tra gli ultimi casi due pusher poi individuati in via Paglia. Tra i casi più recenti ci sono quelli di un cittadino che ha segnalato la presenza di due sospetti spacciatori in via Paglia, chi un maltrattamento di animali e chi, giovanissimo, ha riferito di essere vittima di bullismo. In totale, l’app «YouPol» è stata utilizzata qualcosa come 1.256 volte nel corso del 2025 a Bergamo e provincia. Significa, in media, più di tre segnalazioni giunte alla centrale operativa della questura ogni giorno con questo sistema immediato e che garantisce, a chi segnala, il più totale anonimato. Nata nel 2017 per implementare e facilitare le segnalazioni di casi di spaccio di droga e bullismo, durante la pandemia – e dunque dal 2020 – è stata poi estesa alle violenze domestiche perché nel corso dei vari lockdown organizzati dal governo per contrastare la diffusione del virus, in diversi casi la «convivenza forzata» sotto lo stesso tetto aveva fatto aumentare i casi di maltrattamenti tra familiari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segnalazioni alla polizia: ecco come funziona l’app YouPolScopri come funziona YouPol, l'app della polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni in tempo reale, anche in modo anonimo.

App, Youpol rende la mobilità più sicura: segnalazioni anche a bordo dei treniYoupol, l’app della Polizia di Stato, migliora la sicurezza durante i viaggi in treno e nelle stazioni.

Temi più discussi: YouPol, in un anno 1.256 segnalazioni tra droga e bullismo; Barber shop e locker usati come deposito di droga, dodici arresti dei falchi in diverse zone di Roma; Foggia, cinque misure cautelari per reati Codice Rosso: arresti, allontanamenti e ammonimenti; Giardini Naxos, donna massacrata di botte: arrestato il compagno per tentato femminicidio.

«YouPol», in un anno 1.256 segnalazioni tra droga e bullismoSICUREZZA. L’app attiva una chat tra cittadino e questura. Garantito l’anonimato, è possibile inviare foto e video. Tra gli ultimi casi due pusher poi individuati in via Paglia. Tra i casi più recenti ... ecodibergamo.it

Como, segnalazione su YouPol porta allo smantellamento di una base di spaccio in un B&B di via MilanoDopo la segnalazione su YouPol, denunciati un 22enne per spaccio e il gestore della struttura per omissione delle registrazioni di legge ... ciaocomo.it

LA DIRETTA. Alle 20.45, in perfetto orario è cominciata la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, con un ricordo a Pippo Baudo e l’esibizione di Olly, vincitore dell’edizione dello scorso anno. - facebook.com facebook