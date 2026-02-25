xbox game pass ha fatto raddoppiare il numero di giocatori di star wars outlaws per un report

L’introduzione di Star Wars Outlaws su Xbox Game Pass il 13 gennaio 2026 ha portato a un notevole aumento degli utenti attivi sul gioco. La piattaforma digitale ha consentito a un pubblico più ampio di accedere a Ubisoft, modificando drasticamente le statistiche di utilizzo del titolo. Questa mossa ha avuto un impatto immediato sulla diffusione del gioco tra gli appassionati.

L’arrivo di Star Wars Outlaws su Xbox Game Pass il 13 gennaio 2026 ha trasformato radicalmente la base giocatori del titolo Ubisoft. Secondo dati di Alinea Analytics, l’inclusione nell’abbonamento ha spinto quasi 600.000 nuovi utenti a provare l’avventura spaziale, raddoppiando praticamente la platea complessiva del gioco su Xbox. Un risultato che ha mostrato come un servizio in abbonamento possa dare nuova vita a titoli che, al lancio tradizionale, avevano avuto performance sotto le aspettative. L’effetto Game Pass si conferma così strategico per espandere la portata dei videogiochi e generare coinvolgimento immediato su più piattaforme.. 🔗 Leggi su Game-experience.it

