WWE Raw | annunci shock e sorprese nel live del 2 marzo

Il prossimo episodio di Raw, in scena al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, segna l’avvio della Road to WrestleMania 42 e definisce la cornice narrativa della settimana che conduce al grande appuntamento di WrestleMania. Lo show promette confronti, risposte e momenti chiave utili a impostare la pagina successiva della stagione, mettendo in primo piano le discussioni e i confronti che hanno acceso l’interesse dei fan. Nell’imminente puntata, Dominik Mysterio metterà in palio l’Intercontinental Championship contro Penta, offrendo un’occasione cruciale per consolidare la rotta verso la scena principale. In parallelo, Roman Reigns farà ritorno nello show rosso per rispondere al recente promo di CM Punk, in una cornice che promette nuove dinamiche tra i protagonisti della federazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42

Anticipazioni e sorprese in arrivo a Raw: cosa aspettarsi puntata del 23 febbraio 2026