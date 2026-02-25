Welo un salentino a Sanremo per il jingle In valigia il futuro e ho una hit pronta L' intervista

Welo, un artista salentino, arriva a Sanremo portando con sé un brano scritto in valigia, simbolo di sogni e nuove avventure. La sua presenza si deve alla volontà di condividere una melodia pronta, frutto di passione e ispirazione pugliese. Durante l'intervista, ha spiegato come il suo pezzo racchiuda un messaggio di speranza e futuro. La sua partecipazione apre una finestra sul talento emergente del Sud Italia.

La valigia come simbolo di partenze, identità e futuro. Il salentino Welo arriva a Sanremo con un messaggio che nasce dalla Puglia e si allarga a una dimensione universale. Non è in gara, ma il suo nome circola tra i protagonisti della 76ª edizione grazie al claim del Festival affidatogli da Carlo Conti, occasione che segna una tappa decisiva e amplifica la visibilità dopo la finale delle Nuove Proposte. L’artista salentino annuncia un nuovo brano in arrivo, ma anche un festival musicale che organizzerà in estate alle Cave del Duca di Lecce, con il ricavato da devolvere all’ospedale pediatrico, «per fare qualcosa, nel mio piccolo, per la mia terra». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

