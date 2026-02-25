Wec svelata la Ferrari 2026 | Obiettivo confermare la leadership mondiale

È lei la regina di Maranello. Vestita di un abito nuovo, ma tradizionalmente e orgogliosamente rossa Ferrari, la nuova hypercar del Cavallino è stata mostrata al pubblico durante un evento andato in scena oggi al Museo Enzo Ferrari di Modena. Una festa per i tifosi italiani che nella scorsa stagione hanno visto dominare la 499P, vincitrice del campionato WEC, e che adesso la accolgono al via di questo nuovo Mondiale con l’entusiasmo riservato alle dominatrici, già pronta a difendere il titolo. La livrea La nuova 499P continua il suo filo diretto con il passato con la tradizione del mondo endurance grazie al richiamo alla 312 P che dominò la scena fino al 1973, l’ultimo anno che vide Ferrari impegnata nella classifica assoluta, prima del ritorno nel 2023, subito al successo nella 24 di Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:

Formula1, svelata la nuova Ferrari, obiettivo riscatto

Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale

F1, Ferrari 2026: le tute di Hamilton e Leclerc per il nuovo Mondiale di Formula 1