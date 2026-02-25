We Are Puppets un mondo pupazzesco arriva a Roma nell' estate 2026

La location è ancora top secret, ma l'esperienza immersiva arriverà con certezza tra qualche mese nella Capitale. Tutte le anticipazioni We are Puppets arriva nell'estate 2026 a Roma. Già annunciata in passato, l'esperienza immersiva ora è pronta ad approdare nella Capitale. La location è top secret, ma secondo quanto apprende RomaToday non ci sono dubbi sull'apertura, anche in forza di due trattative in corso. “Scegli il tuo outfit peloso, smetti di essere umano, entra nella prima ‘fur’ immersion. Benvenuti in un mondo pupazzesco”, si legge sui profili social di We are Puppets, in cui è presente solo la breve descrizione e ancora nessun post. Alle spalle della novità estiva c'è Lux Entertainment, gruppo noto per i suoi progetti nel campo dell’intrattenimento e della produzione creativa che a Roma già si è fatto notare con le opere di This is Wonderland, il Balloon Museum e il Color Hotel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

We are Puppets, il primo museo dei pupazzi giganti e interattivi a RomaBenvenuti al primo museo popolato da pupazzi giganti e interattivi. Sono le parole che si leggono su un profilo Facebook da poco nato, quello di We are Puppets. A catturare l'attenzione sono le ... romatoday.it

