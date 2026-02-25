Wafa | drone Israele uccide palestinese

Un drone israeliano ha colpito ieri sera un civile palestinese a Gaza City, provocandone la morte. La causa dell’attacco sembra essere legata a operazioni militari nella zona di Al-Shudada, una strada molto frequentata. Testimoni riferiscono di aver visto un’esplosione improvvisa e di aver udito numerosi spari poco prima dell’intervento. La vittima, identificata come un uomo di circa 30 anni, si trovava vicino a un mercato affollato.

0.01 Un drone israeliano ha colpito e ucciso ieri sera un civile palestinese a Gaza City, all'altezza di una strada chiamata Al-Shudada: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. La stessa fonte sostiene che dallo scorso 11 ottobre, quando entrò in vigore una tregua tra Israele e Hamas, "le forze israeliane hanno ucciso 615 palestinesi e ne hanno feriti altri 1.658. Sempre Wafa aveva riportato ore prima la morte di un uomo,sempre causata da un drone israeliano, a Beit Lahia nel nord della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Israele, un attentatore palestinese uccide due persone in due attacchi nel nord

Leggi anche: Israele, palestinese uccide due persone nel nord del Paese. Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava

Striscia di Gaza: almeno 21 morti in attacchi israeliani, in 500mila fuggono da Gaza City