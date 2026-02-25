’Vota la ballerina’ ma è una truffa Così un vicino perde 900 euro

Un vicino ha perso 900 euro dopo aver creduto a un messaggio truffaldino che prometteva di far vincere una ballerina nel concorso. La causa è stata una falsa richiesta di voto, inviata da un numero apparentemente affidabile, che nascondeva un raggiro. L’uomo aveva pensato si trattasse di un invito legittimo, ma in realtà si trattava di una trappola online. La vicenda mette in luce il rischio di fidarsi di messaggi sospetti.

Sembrava un messaggio innocuo arrivato da un mittente conosciuto, un amico della figlia. Chiedeva di votare un’amica ballerina per vincere un concorso. "Il link effettivamente mostrava la foto di una ragazzina in abiti da ballo, il messaggio sembrava credibile e così mi sono fidata". Silvia Urso, 38 anni, di Fusignano, due giorni fa è caduta nella cosiddetta truffa del ‘vota la ballerina’. "All’inizio – racconta – non ho avuto sospetti e ho provato a seguire la procedura per votare. Non riuscendoci, ho riprovato ed è allora che mi è venuto il sospetto che potesse essere una trappola. Ero convinta, però, di essere al sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

